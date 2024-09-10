Восьми пострадавшим понадобилась помощь медиков после атаки БПЛА в Подмосковье

Последствия атаки беспилотников в Подмосковье Фото: Сергей Булкин/ТАСС

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Шесть человек госпитализированы, еще двоим потребовалась амбулаторная помощь после ночной атаки беспилотников в Подмосковье, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

"После ПВР заехал в Раменскую больницу к пострадавшим жителям. Туда госпитализировали двоих. 25-летний Николай поступил с черепно-мозговой травмой и гематомами в состоянии средней степени тяжести. Его зацепило взрывной волной на улице. Мужчину транспортировали вертолетом в Москву, в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского. (...) Второй мужчина приехал в Раменское на заработки. Попал практически в эпицентр удара. Он в тяжелом состоянии с множественными ранами и переломом стопы, сотрясением мозга", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

Он добавил, что еще два человека обратились в больницу амбулаторно, помощь им оказана. Обоих отпустили домой.

"Четверых пострадавших отвезли в больницу в Жуковском - это двое мужчин: 65 лет и 33 года с отравлением дымом и продуктами горения, а также две женщины - 52 года с переломом стопы и 31 год с отравлением продуктами горения. Угрозы для жизней пострадавших нет", - уточнил Воробьев.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российскими военными за ночь нейтрализовано 144 украинских беспилотника, из них 20 - над Московской областью.

Губернатор заявлял, что в результате ночной атаки БПЛА в доме на Спортивном проезде в Раменском пострадали три человека, все они доставлены в Раменскую больницу. Погибла 46-летняя женщина. Кроме того, повреждены 54 квартиры.