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В Раменском жить в квартирах сильно поврежденных этажей можно будет через несколько месяцев

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - В Раменском заселение в квартиры на верхних этажах дома в Спортивном проезде в Раменском, по которому ударил беспилотник, будет невозможно в течение двух-трех месяцев, сообщил "Интерфаксу" гендиректор Фонда капитального ремонта Московской области Валерий Николов.

"У нас абсолютно точно будут подлежать отселению 9, 10, 11, 12 и 13 этажи. Более точная информация будет после получения результатов обследования несущих конструкций и квартир. Из квартир, подлежащих отселению, администрация поможет вынести всю мебель на склады временного хранения", - сказал Николов.

По его словам, работы будут проводиться в несколько смен без соблюдения режима тишины, так как нужно быстрее закрыть тепловой контур. В связи с этим он попросил жильцов неповрежденных квартир отнестись с пониманием к проведению шумных работ.

В результате ночной атаки БПЛА в Раменском в доме в Спортивном проезде погибла женщина, еще восемь человек пострадали. В одном из подъездов повреждены 54 квартиры из 102.

Московская область Валерий Николов Раменское
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