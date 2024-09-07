Поиск

Бархатный сезон на юге России начнется в конце следующей недели

На Балтийском побережье сохраняется комфортная температура воды

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Бархатный сезон начнется на всем юге европейской части России к концу следующей недели, в Крыму он уже наступил, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"На юге европейской России к концу следующей недели начнется бархатный сезон, потому что пока еще высокие температуры - плюс 27 - плюс 30 градусов. Начиная со второй половины недели температура будет в диапазоне плюс 26 - плюс 29 градусов, 30 градусов не будет. А температура воды 26-27 градусов", - сказал Вильфанд.

При этом, он уточнил, что в Крыму бархатный сезон уже наступил. "Там и температура воздуха уже пониже - плюс 26 - плюс 28. И температура воды в Феодосии, Евпатории 25 градусов, а в Алуште и Ялте - 26 градусов", - уточнил глава Гидрометцентра.

Кроме того, как отметил Вильфанд, купальный сезон продолжается и в Калининградской области. "Там температуры высокие - в начале недели плюс 25 - плюс 30, в конце недели будет около плюс 25 градусов. А температура воды около 21 градуса", - сказал он.

Гидрометцентр Роман Вильфанд Крым Калининград
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Медведев не ждет отмены санкций США против России

Четыре дрона ВСУ сбито над Белгородской и Курской областями

Падение БПЛА привело к детонации взрывоопасных объектов в Воронежской области

Единый реестр воинского учета планируется полностью передать Минобороны РФ

Единый реестр воинского учета планируется полностью передать Минобороны РФ
Военная операция на Украине

Источник заявил, что РФ продолжит наносить высокоточные удары по военным объектам Украины

Что произошло за день: пятница, 6 сентября

В Кремле отвергли обвинения Вашингтона во вмешательстве в выборы президента США

В Кремле отвергли обвинения Вашингтона во вмешательстве в выборы президента США

Минюст включил в реестр иноагентов Залину Маршенкулову

Минюст включил в реестр иноагентов Залину Маршенкулову

Мультипликатор Павел Мунтян заочно приговорен к восьми годам за фейки о ВС РФ

Мультипликатор Павел Мунтян заочно приговорен к восьми годам за фейки о ВС РФ

Ростехнадзор назвал причиной пожара на Омском НПЗ взрыв баллона при ремонте установки

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });