Бархатный сезон на юге России начнется в конце следующей недели

На Балтийском побережье сохраняется комфортная температура воды

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Бархатный сезон начнется на всем юге европейской части России к концу следующей недели, в Крыму он уже наступил, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"На юге европейской России к концу следующей недели начнется бархатный сезон, потому что пока еще высокие температуры - плюс 27 - плюс 30 градусов. Начиная со второй половины недели температура будет в диапазоне плюс 26 - плюс 29 градусов, 30 градусов не будет. А температура воды 26-27 градусов", - сказал Вильфанд.

При этом, он уточнил, что в Крыму бархатный сезон уже наступил. "Там и температура воздуха уже пониже - плюс 26 - плюс 28. И температура воды в Феодосии, Евпатории 25 градусов, а в Алуште и Ялте - 26 градусов", - уточнил глава Гидрометцентра.

Кроме того, как отметил Вильфанд, купальный сезон продолжается и в Калининградской области. "Там температуры высокие - в начале недели плюс 25 - плюс 30, в конце недели будет около плюс 25 градусов. А температура воды около 21 градуса", - сказал он.