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Лето в Москве задержится до середины сентября

Лето в Москве задержится до середины сентября
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Теплая погода с температурой на 4-6 градусов выше нормы и характерная для конца июля сохранится в Москве до конца следующей недели, днем воздух в столице будет прогреваться до плюс 26 градусов, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В центре европейской России, в Москве в частности, сохранится очень теплая погода. Температура в выходные дни и на следующей неделе будет на 4-6 градусов выше нормы. Ее можно будет ассоциировать на следующей неделе не с сентябрьской погодой, а июльской и с погодой первой половины августа", - сказал Вильфанд.

Он уточнил, что это связано с перемещением антициклона на восток, что приведет к поступлению в столичный регион теплого воздуха с юго-востока - с севера Казахстана. "До конца рабочих дней следующей недели, а с большой вероятностью и до конца недели, в Москве - летняя погода, лето не замечает, что ему пора прекращаться", - добавил Вильфанд.

Самым теплым днем на следующей неделе станет понедельник, когда ночные температуры будут около плюс 10, а днем - плюс 25-27 градусов. Начиная со вторника установится однородный режим погоды - ночью плюс 10 - плюс 15, днем - плюс 21 - плюс 26 градусов.

С понедельника по четверг включительно не будет осадков, облачность - переменная. С пятницы по воскресенье местами кратковременный дождь, но сильных осадков не ожидается.

Гидрометцентр Роман Вильфанд Москва
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