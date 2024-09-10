Госкомиссия утвердила экипажи новой экспедиции на МКС

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Государственная комиссия утвердила составы основного и дублирующего экипажей пилотируемого корабля "Союз МС-26", который отправится к Международной космической станции (МКС) 11 сентября, сообщает пресс-служба "Роскосмоса" во вторник.

В основной экипаж утверждены космонавты "Роскосмоса" Алексей Овчинин, Иван Вагнер, а также астронавт NASA Дональд Петтит. В состав дублирующего экипажа корабля входят космонавты "Роскосмоса" Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий и астронавт NASA Джонатан Ким.

Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-26" к МКС намечается на 11 сентября в 19:23 по московскому времени с 31-й площадки космодрома Байконур.

Полет пилотируемого корабля пройдет по сверхбыстрой двухвитковой схеме сближения и займет примерно 3 часа 10 минут. Стыковка "Союза МС-26" к малому исследовательскому модулю "Рассвет" российского сегмента МКС состоится в 22:33 по Москве.

Астронавт NASA Петтит отправляется к МКС по соглашению о перекрестных полетах между РФ и США.

В июле 2022 года в рамках программы МКС "Роскосмос" и NASA подписали соглашение о перекрестных полетах трех российских космонавтов на американских пилотируемых кораблях Crew Dragon и трех американских астронавтов на российских пилотируемых кораблях "Союз МС" в 2022-2024 годах.

В декабре 2023 года в "Роскосмосе" сообщили о продлении соглашения с NASA до 2025 года. Как сказал "Интерфаксу" исполнительный директор госкорпорации по пилотируемым программам Сергей Крикалев, дополнительное соглашение подразумевает проведение еще двух перекрестных полетов на МКС до 2025 года.

В настоящее время на станции продолжают работать космонавты "Роскосмоса" Олег Кононенко, Николай Чуб и астронавт NASA Трейси Дайсон, прибывшие на МКС на российском космическом корабле "Союз МС", экипаж миссии Crew-8 - космонавт "Роскосмоса" Александр Гребенкин и астронавты NASA Мэттью Доминик, Майкл Барратт и Дженнет Эппс. Кроме того, на МКС продолжают находиться прибывшие в начале июня в рамках тестового полета нового американского многоразового корабля Starliner астронавты NASA Бэрри Уилмор и Сунита Уильямс.