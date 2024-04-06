Корабль "Союз МС-24" с международным экипажем отстыковался от МКС

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Пилотируемый корабль "Союз МС-24" с космонавтом "Роскосмоса" Олегом Новицким, представительницей Белоруссии Мариной Василевской и астронавтом NASA Лорал О'Харой отстыковался от Международной космической станции (МКС) перед посадкой на Землю.

Трансляцию ведет "Роскосмос". В 06:54 по Москве была выдана команда на расстыковку, после чего "Союз МС-24" отстыковался от малого исследовательского модуля "Рассвет" российского сегмента МКС и начал удаляться от станции.

После отдаления на безопасное расстояние от МКС корабль включит двигатели на торможение и начнет сход с орбиты. Затем он разделится на отсеки: спускаемый аппарат с экипажем и грузами продолжит управляемый спуск, а остальные части корабля сгорят в плотных слоях атмосферы.

По данным "Роскосмоса", приземление спускаемого аппарата планируется в 10:18 по Москве в 147 км юго-восточнее казахстанского города Жезказган.

Василевская - первая участница космического полета от Белоруссии. Является бортпроводником авиакомпании "Белавиа".

На станции остался экипаж 71-й длительной экспедиции - космонавты "Роскосмоса" Олег Кононенко, Николай Чуб и Александр Гребенкин, астронавты NASA Мэттью Доминик, Майкл Барратт, Джанетт Эппс и Трейси Дайсон.