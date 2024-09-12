Дептранс Москвы сообщил, что в жаркую погоду аварийность на дорогах растет на 20%

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - В Москве в жаркую погоду аварии на дорогах случаются на 20% чаще, чем обычно, сообщили в столичном Департаменте транспорта.

Там объяснили, что летом в городе меньше автомобилей, поэтому в свободном потоке водители ускоряются. Риск попасть в аварию выше в полдень, когда водителей слепят солнечные лучи. Каждое восьмое ДТП случилось с 12:00 до 14:00.

Кроме того, жара особенно влияет на самокатчиков, велосипедистов и мотоциклистов, потому что у них нет кондиционера, считают чиновники. При температуре на солнце выше 40 градусов чаще случаются опрокидывания и наезды на велосипедистов.

Центр организации дорожного движения предупреждает москвичей о жаре в соцсетях и на дорожных табло. Чтобы сократить число ДТП с электросамокатами, в городе ввели медленные зоны, напомнил Дептранс. Операторы аренды блокируют аккаунты пользователей, если замечают, что на самокатах ездили люди младше 18 лет. Дорожный патруль помогает легковым и грузовым автомобилям, которые попали в трудную ситуацию на дороге.

10 сентября научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил "Интерфаксу", что температура выше нормы на 6-8 градусов прогнозируется в Москве до конца этой недели, столбики термометров будут подниматься до плюс 28 - плюс 29 градусов, существенных изменений в начале следующей недели ждать не стоит.