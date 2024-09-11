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Инвестиции в Polymetal и Yandex стоили должности главе омского села

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - В Омской области по иску прокуратуры Калачинского района были прекращены полномочия главы сельского поселения, который купил ценные бумаги ряда компаний, зарегистрированных за пределами России, сообщила пресс-служба прокуратуры региона. Он лишился должности в связи с утратой доверия.

Калачинская межрайонная прокуратура, выявив нарушение антикоррупционного законодательства, внесла в Совет поселения представление, потребовав досрочно прекратить полномочия главы, однако надлежащих мер принято не было.

"Совет поселения лишь указал главе на недопустимость нарушения законодательства о противодействии коррупции в дальнейшей деятельности", - говорится в сообщении.

Тогда прокуратура направила в суд иск о досрочном прекращении полномочий должностного лица. Суд удовлетворил иск в полном объеме.

В прокуратуре "Интерфаксу" уточнили, что речь, в частности, идет о ценных бумагах Polymetal International plc (ныне - Solidcore Resources) и Yandex N.V. (ныне Nebius Group N.V.).

Polymetal Yandex Омская область Калачинский район
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