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Суд отложил на сентябрь рассмотрение апелляций по делу об изъятии у миноритариев акций СМЗ

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - В Перми Семнадцатый арбитражный апелляционный суд отложил на сентябрь рассмотрение апелляционных жалоб по делу об изъятии в доход государства акций миноритариев ОАО "Соликамский магниевый завод" (СМЗ) , передал корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

Заседание отложили, поскольку прокуратура представила отзыв на апелляционные жалобы 29 июля - в день судебного заседания. В связи с этим суд счел, что сторонам необходимо ознакомиться с позицией прокуратуры и отложил судебное заседание до сентября. Дату следующего заседания суд назовет позднее.

На заседании 29 июля суд заслушал позиции представителей сторон.

Доводы апеллянтов, в основном, сводились к невозможности истребования акций в пользу государства в связи с тем, что активы приобретались на организованных торгах на бирже, акционеры являются добросовестными приобретателями, а срок исковой давности для заявления таких исковых требований пропущен прокуратурой.

"Мосбиржа", выступающая в этом деле как третье лицо и обжалующее решение суда первой инстанции, также поддержала доводы других апеллянтов. Представитель биржи отметил, что добросовестность, в частности, предполагается, когда акционеры приобретают ценные бумаги на организованных торгах на бирже.

Он также сослался на решение суда, по которому в 2022 году были истребованы крупные пакеты акций у четырех мажоритариев СМЗ. В нем, в том числе, говорится, что истребование этих пакетов уже обеспечивает защиту публично-правововых интересов государства.

В поддержку позиции "Мосбиржи" представители Банка России (третье лицо) также выступили за отмену решения суда первой инстанции, аргументируя это тем, что истребование в пользу государства оспариваемых 10,6% акций у миноритариев СМЗ не влияет на обеспечение защиты интересов государства - это малая часть от всего уставного капитала.

Прокуратура на судебном заседании отметила, что приватизация предприятия в 90-е года прошла незаконно, а срок исковой давности, по мнению представителей, нужно исчислять "с даты подачи искового заявления".

"Если незаконность приватизации имела место по отношению ко всему предприятию, значит, все владельцы приобрели акции незаконно", - сказал представитель прокуратуры.

В связи с этим прокуратура настаивает на законности принятого судом первой инстанции решения и просит апелляционный суд оставить его в силе.

Изначально апелляционные жалобы подали 40 физических лиц-миноритариев, но часть из них суд не принял к производству по различным причинам и вернул заявителям. В итоге к моменту рассмотрения жалоб в апелляционной инстанции заявителями являются 32 физических лица, АО "Инвестиционная компания "Регион" (крупнейший миноритарий СМЗ, у него истребовано свыше 9,3 тысячи акций), депозитарии - банк "Открытие" (процессуальный правопреемник ООО "Открытие брокер" и ООО "ОИнвест"), АО "Инвестиционная компания "Ай Ти Инвест", а также третьи лица - Мосбиржа и Центробанк.

В общей сложности к апелляционному обжалованию, по уточненным данным, прибегли миноритарные владельцы свыше 10,8 тысячи акций, что составляет почти четверть от общего числа акций (около 41,7 тысячи штук), истребованных от миноритарных владельцев в пользу государства.

Арбитражный суд Пермского края в марте 2024 года по иску прокурора региона истребовал в пользу государства оставшихся 10,6% акций СМЗ, принадлежащих около 2,3 тысячи миноритарным держателей.

Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) выразила серьезную обеспокоенность решением суда первой инстанции, аргументируя это в частности тем, что миноритарии приобрели бумаги на организованных торгах в рамках обычного гражданского оборота.

Ассоциация отмечала, что невозможность истребования от добросовестного приобретателя ценных бумаг, приобретенных на организованных торгах, является одним из определяющих правовых принципов, необходимых для функционирования и развития рынка ценных бумаг.

Кроме того, обеспокоенность прецедентами изъятия у инвесторов акций, приобретенных на бирже, выражала и глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Она отмечала, что ЦБ продолжит занимать активную позицию в этом деле.

Основные пакеты акций СМЗ (89,4%) по иску Генпрокуратуры были изъяты в пользу государства в 2022 году. Они принадлежали четырем крупным акционерам-физлицам: Сергею Кирпичеву (15,45%), Петру Кондрашеву (24%), Тимуру Старостину (25%) и Игорю Пестрикову (25%). Решение подтвердили апелляционная и кассационная инстанции.

В 2023 году президент подписал указ о передаче госкорпорации "Росатом" в качестве имущественного взноса пакета акций СМЗ, который перешел в федеральную собственность. В январе 2024 года распоряжение было выполнено.

СМЗ выпускает магниевую и редкометалльную продукцию (ниобиевую, танталовую, титановую и некоторую другую). Уставный капитал завода составляет 99 568 рублей, он состоит из 398 272 обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,25 рубля.

Мосбиржа НАУФОР Росатом СМЗ Соликамский магниевый завод Регион Банк России
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