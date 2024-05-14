ЦБ оспаривает истребование акций миноритариев СМЗ в пользу РФ

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Центральный Банк Российской Федерации подал апелляционную жалобу по делу об изъятии в пользу государства акций ОАО "Соликамский магниевый завод" (СМЗ, Пермский край), принадлежащих миноритарным держателям, сообщается в картотеке арбитражных дел.

Жалоба пока не принята к производству. ЦБ РФ выступает в этом деле в качестве третьего лица.

Ранее сообщалось, что свыше 30 физических и юридических лиц (ответчики-миноритарии, третьи лица) направили апелляционные жалобы на решение Арбитражного суда Пермского края, который в марте 2024 года удовлетворил иск прокурора региона об истребовании в пользу РФ оставшихся 10,5% акций СМЗ, принадлежащих около 2,3 тыс. миноритарным держателям.

В общей сложности к апелляционному обжалованию прибегли миноритарные владельцы свыше 9,6 тыс. акций, что составляет почти четверть от общего числа акций (около 41,7 тыс. штук), истребованных от миноритарных владельцев в пользу государства. Среди подавших апелляционные жалобы - ПАО "Московская биржа", АО "Инвестиционная компания "Регион" (крупнейший миноритарий СМЗ, у него истребовано свыше 9,3 тыс. акций), а также физические и юридические лица.

Рассмотрение части жалоб назначено на 29 июля. Ряд жалоб пока не принят к производству.

Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) выразила серьезную обеспокоенность этим прецедентом, аргументируя это в частности тем, что миноритарии приобрели бумаги на организованных торгах в рамках обычного гражданского оборота.

Ассоциация отмечала, что невозможность истребования от добросовестного приобретателя ценных бумаг, приобретенных на организованных торгах, является одним из определяющих правовых принципов, необходимых для функционирования и развития рынка ценных бумаг.

Кроме того, обеспокоенность прецедентами изъятия у инвесторов акций, приобретенных на бирже, выражала и глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Основные пакеты акций СМЗ (89,5%) по иску Генпрокуратуры были изъяты в пользу РФ в 2022 году. Они принадлежали четырем крупным акционерам-физлицам: Сергею Кирпичеву (15,45%), Петру Кондрашеву (24%), Тимуру Старостину (25%) и Игорю Пестрикову (25%). Решение подтвердили апелляционная и кассационная инстанции.

В прошлом году президент РФ подписал указ о передаче госкорпорации "Росатом" в качестве имущественного взноса пакета акций СМЗ, который перешел в федеральную собственность. В январе 2024 года распоряжение было выполнено.

СМЗ выпускает магниевую и редкометалльную продукцию (ниобиевую, танталовую, титановую и некоторую другую). Уставный капитал завода составляет 99,568 тыс. рублей, он состоит из 398,272 тыс. обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,25 рубля.