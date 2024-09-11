Песков сказал, что звонок Байдена Путину не смог бы закончить конфликт на Украине

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Телефонный звонок президента США Джо Байдена Владимиру Путину не смог бы поставить точку в украинском конфликте, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Такой звонок не мог бы поставить точку никак", - сказал он журналистам, комментируя слова кандидата в президенты США Дональда Трампа, обвинившего Байдена в том, что тот ни разу не позвонил Путину за два года СВО на Украине.

"Мы неоднократно говорили, что точку во многом может поставить отказ США от своей политики использования Украины как расходного материала в попытке подавлять все, что связано с Российской Федерацией", - добавил представитель Кремля.