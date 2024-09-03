Трамп уверен, что его план по украинскому урегулированию сработает

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Кандидат от Республиканской партии США Дональд Трамп во вторник заявил, что у него есть четкий план урегулирования конфликта между Украиной и Россией, но он пока не может им поделиться.

"Я не буду говорить о сделке слишком много, потому что я думаю, что я смогу заключить сделку, только если одержу победу. Я заключу сделку будучи избранным президентом, гарантировано", - сказал Трамп в эфире подкаста американского ученого и блогера Лекса Фридмана.

"У меня есть очень амбициозный план, как остановить Украину и Россию. У меня есть и определенная идея для Китая, но это пока не план, это идея", - ответил Трамп на вопрос о том, какие действия он готов предпринять, чтобы не допустить конфликта США и Китая.

Бывший американский президент пояснил, что не будет раскрывать свои планы, "потому что если я расскажу вам о них, я в дальнейшем не смогу ими воспользоваться", отметив важность "своего рода эффекта неожиданности".

Трамп также подчеркнул, говоря о ситуации на Украине, что "сейчас будет намного сложнее заключить сделку, чем можно было это сделать до того, как все это началось".