Антон Котяков: сегодня происходит серьезная трансформация в навыках и компетенциях работников

Глава Минтруда РФ рассказал об изменениях в программе маткапитала, переподготовке кадров и увеличении МРОТ

Федеральная территория "Сириус". 11 сентября. INTERFAX.RU - Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков рассказал в интервью "Интерфаксу" по итогам встречи министров труда и занятости стран БРИКС о сроках возврата остатков маткапитала, повышении МРОТ и программах переподготовки.

- Планируются ли какие-то изменения в программе материнского капитала в новом нацпроекте "Семья" и на сколько может вырасти его величина в следующем году?

- Материнский капитал и процедура его предоставления совершенствуются практически постоянно. Достаточно проанализировать последние изменения. С позапрошлого года маткапитал ежегодно индексируется на уровень фактической инфляции по итогам прошлого года. Соответственно, 1 февраля его размер также будет увеличен на уровень инфляции 2024 года. Решение, которое президент нашей страны принял относительно индексации маткапитала на фактическую инфляцию, дает возможность ежегодно актуализировать сумму сертификата.

Существенно расширены направления использования маткапитала, но сохранено первоначальное целеполагание.

В прошлые годы мы расширили возможность использования маткапитала на обучение детей в организациях, открытых индивидуальными предпринимателями. Разрешена реконструкция сблокированных домов. Сейчас принято решение, и буквально на днях начнется выдача остатков средств маткапитала до 10 тыс. рублей. Президентом была поставлена такая задача. Мы технически к этому уже готовы: проект нормативного акта о порядке таких выплат тоже уже согласован и в ближайшее время должен быть подписан председателем правительства.

- Когда начнется выдача остатков средств?

- В сентябре мы запустим эту программу. Предоставим возможность нашим гражданам забрать сумму остатков в случае, если она не превышает 10 тыс. руб.

- Вы говорили о том, что требования к росту производительности труда приведут к необходимости актуализировать знания работников. Может ли Минтруд начать проверять компетенции работников, занятых в особо важных отраслях экономики?

- Государство не должно подменять работодателей. Компании самостоятельно определяют, насколько компетенция того или иного работника подходит для решения их задач.

Однако мы сегодня четко видим, что есть необходимость содействия государства в подготовке и переподготовке сотрудников. Сегодня Минтруд реализует целый набор программ по повышению квалификации работников. Во-первых, бесплатное переобучение, которое сегодня есть в нацпроекте "Демография" и перейдет в нацпроект "Кадры" с 2025 года. Это программа бесплатной переподготовки отдельных групп соискателей. Сегодня проект позволяет трудоустроить свыше 80% обучившихся.

На сегодняшний день уровень регистрируемой безработицы находится на минимальной отметке за всю современную историю. Безработица по методологии МОТ составляет 2,4%. А в центрах занятости на учете в качестве безработных зарегистрировано менее 350 тыс. человек.

Поэтому второе направление – бесплатная переподготовка по дефицитным на рынке труда профессиям. Мы определили порядка 170 профессий, которые сегодня являются наиболее востребованными, и предоставляем возможность бесплатно пройти обучение на эти специальности. То есть если человек работает, но готов сменить сферу деятельности, он обращается в центры занятости, проходит бесплатное переобучение и, соответственно, в дальнейшем устраивается по этому направлению.

- Затрагивался ли вопрос переподготовки кадров в рамках встречи министров труда и занятости стран БРИКС?

- Да, мы обсуждали этот вопрос и четко понимаем, что с учетом развития технологий, цифровизации, роботизации, искусственного интеллекта, уже сейчас происходит серьезная трансформация в навыках и компетенциях, которые требуются от работника. И здесь эффективный для государства инструмент – поддержка работодателей в организации актуализации знаний работников на протяжении всей трудовой деятельности. Поэтому программы повышения квалификации сегодня есть, и они найдут свое отражение в национальном проекте "Кадры". Объемы финансирования мы сейчас согласовываем с министерством финансов в рамках формирования бюджета на 2025 - 2027 годы.

- Премьер-министр РФ Михаил Мишустин давал поручение о двукратном увеличении МРОТ к 2030 году по сравнению с показателем 2023 года. Планируется ли постепенно увеличивать соотношение МРОТ с медианной зарплатой в будущем?

- С 2025 года мы возвращаемся к методике определения МРОТ от медианной зарплаты. Процентное соотношение уже увеличено – до 48%. То есть, величина МРОТ на следующий год будет 22 440 руб. Плюс 16,6% к уровню текущего года.

Мы в последние годы достаточно интенсивно наращиваем МРОТ с тем, чтобы "оторвать" его от величины прожиточного минимума. Сейчас МРОТ превышает прожиточный минимум как минимум на 10-12%. Мы перед собой ставим целевой ориентир довести превышение МРОТ над ПМ на 30%. Этого требуют в том числе те цели, которые поставил перед нами президент в части снижения уровня бедности. Эта задача решается не только за счет социальных выплат, но и за счет увеличения стоимости труда в Российской Федерации. Мы должны формировать достойную оплаты труда нашим гражданам с тем, чтобы заработок позволял содержать не только себя, но и семью. Это и будет определять наши подходы к соотношению МРОТ и медианной зарплаты в дальнейшем.

- По итогам обсуждения министрами труда стран БРИКС будет принята Декларация, содержащая основные задачи совместной работы по актуальным направлениям сотрудничества министерств. Какие задачи войдут в Декларацию?

- Достаточно интересная дискуссия была развернута с точки зрения регулирования платформенной занятости. Разные, но в то же время эффективные подходы продемонстрировали ОАЭ и Китай. Мы представили свою концепцию законопроекта о платформенной занятости в России. Я думаю, что вопросы регулирования платформенной занятости найдут свое отражение в итоговой декларации. Также обсуждались вопросы по охране труда именно с точки зрения профилактики возможного травматизма на рабочих местах, внедрения современных подходов по оценке рисков конкретного рабочего места гражданина, с тем, чтобы не допускать потенциальные несчастные случаи на производстве.

И мы выступили с инициативой сформировать в рамках стран БРИКС постоянно действующую рабочую площадку как раз на Всероссийской неделе охраны труда, чтобы эксперты, представители стран БРИКС имели возможность раз в год по вопросам, связанным с охраной труда, сверять свои часы, обмениваться наработками и формировать перспективные направления работы для всей когорты стран БРИКС. Сегодня все представители поддержали это решение. И я очень надеюсь, что, начиная со следующего года, в рамках ВНОТ будет отдельная площадка, посвященная именно вопросам охраны труда для всех стран-участников БРИКС.