МАК рассказал об эвакуации людей из аварийно севшего в июне Ан-26 через дыру в фюзеляже

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Пассажирам самолета Ан-26 авиакомпании "ЮТэйр", который 14 июня жестко сел вне полосы в аэропорту "Утренний" в Ямало-Ненецком автономном округе, после приземления пришлось выбираться наружу через разлом в фюзеляже, говорится в промежуточном отчете Межгосударственного авиационного комитета (МАК).

В отчете приведены объяснения бортпроводницы. Она рассказывает, что после остановки самолета прошла к левому аварийному выходу, но его было невозможно открыть из-за деформации пола. Пройти к другим аварийным выходам было невозможно. В салоне резко пахло керосином.

"Я обратила внимание на то, что с аварийным выходом слева по полету - разлом фюзеляжа, который позволял произвести эвакуацию пассажиров. Убедившись в том, что винты остановлены и выход через разлом безопасен, я начала подавать команды на эвакуацию", - отметила стюардесса.

Пассажиры самостоятельно покинули воздушное судно.

На борту находились пять членов экипажа и 36 пассажиров, пострадали командир воздушного судна, второй пилот и сидящий в хвосте самолета пассажир. Ранее сообщалось, что они получили ушибы.

В отчете отмечается, что рейс был чартерным. Полет выполнялся по маршруту Утренний - Сабетта и Сабетта - Утренний. При посадке тем утром в Сабетте самолет ушел на второй круг. Пилот объяснил это ухудшением видимости ниже эксплуатационного минимума аэродрома (800 м). При этом замечаний к работе систем воздушного судна не было.

После изучения фактических метеоусловий и прогноза погоды самолет вылетел из Сабетты в Утренний.

Экипаж планировал заходить на посадку по приборам. В момент захода на посадку, по данным диспетчера, видимость была 2 тысячи м, ветер со скоростью 7 м/с, облачность значительная высотой нижней границы 90 м.

На высоте 10 м в 1,35 км от взлетно-посадочной полосы (ВПП) штурман доложил: "20 (метров), скорость 200". Затем скорость упала до 165 км/ч, рычаги управления двигателями были переведены в положение взлетного режима, скорость начала интенсивно падать. В 960 м от ВПП самолет столкнулся левой стойкой шасси со снежной насыпью, затем задел насыпь левым крылом. В 90 м от места приземления самолет развернуло и он остановился.

Комиссия по расследованию авиационных происшествий МАКа в своем промежуточном отчете рекомендовала провести с летным составом дополнительные занятия по порядку анализа метеорологической обстановки, принятия решений на вылет и выполнения посадки или ухода на запасной аэродром, действиям при несоответствии параметров полета ВС критериям стабилизированного захода на посадку, порядку работы с аппаратурой системы раннего предупреждения близости земли.

В отчете также говорится, что командиру воздушного судна 53 года, его общий налет составляет порядка 13,4 тысячи часов. Второму пилоту 54 года, его общий налет - 7,7 тыс. часов. Сам самолет 1979 года выпуска находится в собственности АО "ЮТэйр-Вертолетные услуги", эксплуатируется АО "ЮТэйр".

14 июня самолет Ан-26 авиакомпании "ЮТэйр", вылетевший чартерным рейсом из Сабетты, совершил жесткую посадку в километре от ВПП аэродрома "Утренний". Как уточняли в пресс-службе аэропорта, экипаж сажал самолет в условиях тумана и сильного ветра.

Самолет получил значительные повреждения и зарылся в сугробы.

По факту Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК возбудило уголовное дело по ч.1 ст.263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба).