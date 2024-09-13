Шойгу встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Пхеньяне

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу 13 сентября посетил Северную Корею, был принят в Пхеньяне лидером КНДР Ким Чен Ыном, сообщает СБ РФ в пятницу.

"13 сентября делегация во главе с секретарем Совета безопасности Российской Федерации С.К.Шойгу находилась в Пхеньяне. В рамках продолжающегося стратегического диалога между нашими странами состоялся предметный обмен мнениями с корейскими коллегами по широкому кругу вопросов двусторонней и международной повестки", - говорится в сообщении на сайте Совбеза.

"Шойгу был принят Председателем Государственных дел КНДР товарищем Ким Чен Ыном", - проинформировали в СБ РФ.

Согласно сообщению, встречи прошли в доверительной, дружеской обстановке в контексте договоренностей лидеров двух стран, которые были достигнуты в ходе государственного визита президента РФ Владимира Путина в Пхеньян в июне 2024 года.

"Они внесут важный вклад в дело реализации положений подписанного ими двустороннего Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве", - заявили в Совбезе РФ.