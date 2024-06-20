КНДР опубликовала текст договора о стратегическом партнерстве с Россией

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным и лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, отвечает коренным интересам народов двух стран и вносит вклад в обеспечение мира, региональной и глобальной безопасности и стабильности, говорится тексте документа, распространенном агентством ЦТАК.

В нем подчеркивается, что стороны будут "сохранять исторически сформировавшиеся традиции корейско-российской дружбы и сотрудничества, выстраивать устремленные в будущее межгосударственные отношения новой эпохи".

Обе страны подтвердили "стремление защищать международную справедливость от гегемонистских устремлений и попыток навязывания однополярного миропорядка, установить многополярную международную систему, основанную на добросовестном сотрудничестве государств, взаимном уважении интересов, коллективном решении международных проблем".

Они готовы "совместными усилиями противодействовать любым вызовам, ставящим под угрозу существование человечества", говорится в тексте.

РФ и КНДР договорились, что они будут сотрудничать друг с другом "в целях обеспечения прочного регионального и международного мира и безопасности", а "в случае возникновения непосредственной угрозы совершения против одной из сторон акта вооруженной агрессии они незамедлительно задействуют двусторонние каналы для проведения консультаций".

"В случае, если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства или нескольких государств и окажется таким образом в состоянии войны, то другая сторона незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами в соответствии со статьей 51 Устава ООН и согласно законодательствам Российской Федерации и КНДР", - гласит статья 4 договора.

Договор предусматривает создание обеими сторонами "механизмов по проведению совместных мероприятий в целях укрепления обороноспособности в интересах предотвращения войны и обеспечения регионального и международного мира и безопасности", а также "взаимодействие в целях совместного противостояния вызовам и угрозам в сферах стратегического значения".

В документе говорится, что обе стороны противодействуют применению "односторонних принудительных мер", в том числе экстерриториального характера, и считают их введение незаконным и противоречащим Уставу ООН и нормам международного права.

Россия и КНДР в соответствии с договором будут взаимодействовать в борьбе с международным терроризмом и другими вызовами и угрозами, в том числе незаконными финансовыми потоками, финансированием распространения оружия массового уничтожения и другими.

Они будут развивать обмены и сотрудничество, а также активно поощрять совместные исследования в области науки и технологий, включая такие сферы, как космос, биология, мирная атомная энергия, искусственный интеллект, информационные технологии и иные.

Настоящий договор, подписанный 19 июня 2024 года, подлежит ратификации и вступает в силу с даты обмена ратификационными грамотами, он действует бессрочно.