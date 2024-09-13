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СКР объявил в розыск украинского генерала Красильникова

По данным ведомства, он командовал войсками при вторжении в Курскую область

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Следственный комитет РФ (СКР) заочно предъявил обвинение по ряду "тяжких" статей УК РФ командиру управления "Северск" вооруженных формирований Украины (ВФУ) генералу Дмитрию Красильникову, командовавшему войсками при вторжении в Курскую область, сообщили в ведомстве.

"Под руководством Красильникова военнослужащие 22 отдельной механизированной бригады, 80 отдельной десантно-штурмовой бригады и 61 отдельной механизированной бригады, а также других подразделений ВФУ 6 августа 2024 года незаконно пересекли государственную границу РФ и произвели ракетные удары, подрывы с использованием беспилотных летательных аппаратов жилых домов, объектов гражданской инфраструктуры, гражданского автотранспорта", - говорится в сообщении, размещенном в пятницу в телеграм-канале СКР.

Кроме того, по версии следствия, "на автодорогах ими были размещены взрывные устройства для препятствования эвакуации гражданского населения из районов боевых действий в Курской области".

"Красильников объявлен в розыск. Хамовническим районным судом г. Москвы по ходатайству следствия ему заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

По данным СКР, "в результате преступных действий Красильникова погибли и ранены значительное количество гражданских лиц, уничтожены и повреждены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры, автотранспорт". "Помимо этого, проживающие на территории Курской области мирные граждане вынуждены были покинуть места своего постоянного жительства", - отметили в ведомстве.

В связи с этим, Главным военным следственным управлением СКР Красильников обвиняется в теракте (ч.3 ст. 205 УК РФ), убийстве и покушении на убийство двух или более лиц, а также лиц, осуществляющих служебную деятельность, организованной группой общеопасным способом (ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ), посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ), применении насилия в отношении представителя власти (ч. 2 ст. 318 УК РФ), умышленном повреждении чужого имущества общеопасным способом (ч. 2 ст. 167 УК РФ), незаконном приобретении огнестрельного оружия (ч. 4 ст. 222 УК РФ) и незаконном пересечении государственной границы, совершенном организованной группой (ч. 3 ст. 322 УК РФ).

СКР Курская область Украина
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