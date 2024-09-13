Военные заявили о продолжении наступательных действий против ВСУ в Курской области

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Войска РФ продолжают наступательные действия на курском направлении, военные отразили контратаку армии Украины, сорвали две попытки атак и три попытки украинских сил прорваться через границу РФ, заявили в Минобороны России в пятницу.

"Подразделения группировки войск "Север", продолжая наступательные действия, нанесли поражение формированиям 22-й и 44-й механизированным, 82-й и 95-й десантно-штурмовым бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Любимовка, Дарьино, Николаево-Дарьино, Покровский и Борки", - говорится в сообщении Минобороны.

По информации ведомства, за прошедшие сутки отражена контратака противника в направлении населенного пункта Обуховка и сорваны две попытки атак в направлении населенных пунктов Камышевка и Борки.

В результате ВСУ потеряли до 20 человек убитыми и ранеными, один военнослужащий взят в плен, уничтожены две боевые бронированные машины и автомобиль, сообщили военные.

"При поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены три попытки противника прорваться через границу Российской Федерации в направлении населенных пунктов Новый Путь, Медвежье и Веселое", - заявили в Минобороны РФ.

По данным министерства, здесь украинская армия потеряла до 50 человек личного состава убитыми и ранеными, пять танков, две боевые машины пехоты, бронетранспортер, девять боевых бронированных машин, два автомобиля и две инженерные машины разграждения.

"Ударами авиации, огнем артиллерии и действиями войск нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 22-й, 61-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 1-й бригады Нацгвардии, а также 129-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Борки, Гуево, Дарьино, Зеленый Шлях, Косица, Любимовка, Малая Локня, Мартыновка, Новая Сорочина, Новоивановка, Николаево-Дарьино, Покровский и Успеновка", - сообщает российское военное ведомство.

По его данным, оперативно-тактическая авиация и ракетные войска нанесли удары по районам сосредоточения в Сумской области и резервам 21-й, 22-й и 41-й механизированных, 17-й танковой, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 1-й бригады Нацгвардии и 1004-й бригады охраны, а также 101-й, 103-й и 129-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Белополье, Глухов, Журавка, Ободы, Кондратовка, Катериновка, Речки, Степановка, Сумы, Павловка, Пустогород и Хотень.

"За сутки потери ВСУ составили до 300 военнослужащих и 34 единицы бронетехники, в том числе семь танков, две боевые машины пехоты, три бронетранспортера и 22 боевые бронированные машины, а также артиллерийское орудие, станция радиоэлектронной борьбы, две инженерные машины разграждения и восемь автомобилей", - говорится в сообщении ведомства.

В Минобороны РФ заявили, что за сутки в плен сдались 12 украинских военнослужащих.

"Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 12 795 военнослужащих", - сообщили военные.

По данным министерства обороны РФ, за все время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли, 108 танков, 44 боевые машины пехоты, 86 бронетранспортеров, 691 боевую бронированную машину, 418 автомобилей, 93 артиллерийских орудия.

Там сообщили, что за этот период также уничтожены: 26 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе семь HIMARS и пять MLRS, восемь пусковых установок зенитных ракетных комплексов, две транспортно-заряжающие машины, 25 станций РЭБ, семь РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО, двенадцать единиц инженерной техники.

"Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - заявили в министерстве обороны РФ.