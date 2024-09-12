МВД объявило в розыск журналиста CNN, пересекшего госграницу в Курской области

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - МВД России объявило в розыск фигуранта дела о незаконном пересечении госграницы, журналиста CNN Ника Пейтона Уолша.

Как следует из базы данных министерства, Уолш, англичанин по национальности, 1977 года рождения, разыскивается в РФ по статье Уголовного кодекса.

Ранее в августе ФСБ РФ заявила о возбуждении дела по статье о незаконном пересечении госграницы (ч. 3 ст. 322 Уголовного кодекса РФ) в отношении американского журналиста CNN Уолша за съемку репортажа из Суджи в Курской области в момент нахождения там украинских военных.

Кроме Уолша в базе розыска числится и итальянская журналистка Стефани Баттистини 1977 г.р., против которой ФСБ РФ в августе текущего года также возбудила уголовное дело за работу в Судже после незаконного пересечения госграницы.

Среди фигурантов дела о незаконном пересечении госграницы в Курской области есть и украинские корреспонденты Олеся Боровик и Диана Буцко, а также журналистка из Италии Симони Трайни.

Максимальная санкция статьи о незаконном пересечении госграницы предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.