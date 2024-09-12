Поиск

МВД объявило в розыск журналиста CNN, пересекшего госграницу в Курской области

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - МВД России объявило в розыск фигуранта дела о незаконном пересечении госграницы, журналиста CNN Ника Пейтона Уолша.

Как следует из базы данных министерства, Уолш, англичанин по национальности, 1977 года рождения, разыскивается в РФ по статье Уголовного кодекса.

Ранее в августе ФСБ РФ заявила о возбуждении дела по статье о незаконном пересечении госграницы (ч. 3 ст. 322 Уголовного кодекса РФ) в отношении американского журналиста CNN Уолша за съемку репортажа из Суджи в Курской области в момент нахождения там украинских военных.

Кроме Уолша в базе розыска числится и итальянская журналистка Стефани Баттистини 1977 г.р., против которой ФСБ РФ в августе текущего года также возбудила уголовное дело за работу в Судже после незаконного пересечения госграницы.

Среди фигурантов дела о незаконном пересечении госграницы в Курской области есть и украинские корреспонденты Олеся Боровик и Диана Буцко, а также журналистка из Италии Симони Трайни.

Максимальная санкция статьи о незаконном пересечении госграницы предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

CNN Курская область МВД РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Дмитрий Медведев может войти в совет директоров "Ростелекома"

Дмитрий Медведев может войти в совет директоров "Ростелекома"

Задержан глава подмосковного Долгопрудного

Процесс по делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы стартовал на Ставрополье

Процесс по делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы стартовал на Ставрополье

МАК рассказал об эвакуации людей из аварийно севшего в июне Ан-26 через дыру в фюзеляже

В АТОР оценили долю отказов в шенгенских визах россиянам в пределах 10%

В АТОР оценили долю отказов в шенгенских визах россиянам в пределах 10%

Аксенов переизбран главой Крыма

Совет ЕС продлил на полгода индивидуальные санкции против россиян за Украину

Военная операция на Украине

Минобороны РФ заявило об освобождении 10 населенных пунктов в Курской области

Советник премьера Индии расскажет Путину о закрытой встрече Моди и Зеленского

Советник премьера Индии расскажет Путину о закрытой встрече Моди и Зеленского

Отменены ограничения на работу аэропортов в Мурманской области

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });