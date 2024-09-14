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Угроза атаки БПЛА объявлена в Курской и Воронежской областях

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Угроза атаки БПЛА объявлена в двух регионах РФ.

"Курская область: ракетная опасность и опасность атаки БПЛА! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - написал врио губернатора Алексей Смирнов в своем телеграм-канале.

Также об угрозе атаки БПЛА сообщил глава Воронежской области Александр Гусев. "Внимание! Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове. Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России", - написал он в своем телеграм-канале.

Хроника 24 февраля 2022 года – 14 сентября 2024 годаВоенная операция на Украине
Курская область Алексей Смирнов Воронежская область Александр Гусев
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