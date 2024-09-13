Под Белгородом в результате атаки БПЛА пострадал комбайнер

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаках с украинской стороны на несколько населенных пунктов региона.

"В Белгородском районе недалеко от села Бессоновка работающий в поле комбайн подвергся атаке беспилотника ВСУ. Ранен водитель. Мужчину с минно-взрывной травмой и поверхностными ссадинами предплечий и грудной клетки бойцы самообороны доставили в городскую больницу №2 Белгорода. После оказания необходимой помощи он будет отпущен домой на амбулаторное лечение. Спецтехника сгорела", - написал глава региона в Telegram.

В селе Новая Деревня из-за прилета боеприпаса загорелась кровля частного дома - пожар потушен. Ещё в одном доме выбиты окна. Также осколками посечен легковой автомобиль.

В результате обстрела села Борисовка Волоконовского района повреждена сельхозтехника одного из предприятий.