Белгородский губернатор сообщил об атаках на села Шебекинского округа

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram об украинских атаках на Шебекинский городской округ. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Два беспилотника атаковали село Муром, в результате чего жители временно остаются без связи. Еще один дрон сбросил взрывное устройство на частный дом в поселке Маслова Пристань, сообщил губернатор

Кроме того, обстрелу подверглось село Терезовка, добавил Гладков.