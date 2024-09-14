В Пятигорске потушили пожар на склоне горы Машук

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Пожарные ликвидировали возгорание на склоне горы Машук в Пятигорске (Ставропольский край), сообщает пресс-служба Главного управления МЧС РФ по региону в субботу.

В августе-сентябре это уже пятое возгорание на горе Машук. Предварительно, загорелась трава 400 метров по фронту.

Самый крупный пожар 19 августа на склоне уничтожил буквы "Пятигорск". На этот раз огонь снова подбирался к названию, восстановленному к Дню города, который отмечали в Пятигорске в эту субботу, 14 сентября. Но пожарные оперативно добрались до места и локализовали пожар, не допустив его распространения.

Машук - одна из 17 гор-лакколитов Кавказских Минеральных Вод, высота - 993 метра. Находится в северо-восточной части Пятигорска. Является памятником природы федерального значения, под склонами горы происходит формирование минеральной воды.