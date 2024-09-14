Поиск

В Пятигорске потушили пожар на склоне горы Машук

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Пожарные ликвидировали возгорание на склоне горы Машук в Пятигорске (Ставропольский край), сообщает пресс-служба Главного управления МЧС РФ по региону в субботу.

В августе-сентябре это уже пятое возгорание на горе Машук. Предварительно, загорелась трава 400 метров по фронту.

Самый крупный пожар 19 августа на склоне уничтожил буквы "Пятигорск". На этот раз огонь снова подбирался к названию, восстановленному к Дню города, который отмечали в Пятигорске в эту субботу, 14 сентября. Но пожарные оперативно добрались до места и локализовали пожар, не допустив его распространения.

Машук - одна из 17 гор-лакколитов Кавказских Минеральных Вод, высота - 993 метра. Находится в северо-восточной части Пятигорска. Является памятником природы федерального значения, под склонами горы происходит формирование минеральной воды.

Машук Пятигорск Ставропольский край
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: суббота, 14 сентября

Мурашко заявил, что порядка 40 млн человек в РФ страдают ожирением

Военная операция на Украине

Минобороны РФ заявило о возвращении 103 захваченных в плен в Курской области военных

Захарова назвала экстраординарной ситуацию с санкциями США в отношении RT

Захарова назвала экстраординарной ситуацию с санкциями США в отношении RT
Военная операция на Украине

Рябков заявил, что Украине разрешили бить по РФ дальнобойным оружием

Более 400 иностранцев из недружественных стран получили временное убежище в РФ

Кассовые сборы кинотеатров в РФ летом на треть превысили показатель 2023 года

Кассовые сборы кинотеатров в РФ летом на треть превысили показатель 2023 года

Минобороны заявило о 19 сбитых дронах ВСУ над Курской и Белгородской областями

США ввели санкции против трех структур RT

Разработаны новые правила оказания услуг мобильной связи россиянам и иностранцам

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });