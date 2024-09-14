Склон горы Машук вновь загорелся в Пятигорске

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Пожарные ликвидируют возгорание на склоне горы Машук в Пятигорске (Ставропольский край), сообщает пресс-служба Главного управления МЧС РФ по региону в субботу.

"Предварительно, горит трава 400 метров по фронту", - говорится в сообщении.

В августе-сентябре пожарные тушили возгорания на Машуке четыре раза.

Самый крупный пожар на склоне уничтожил буквы "Пятигорск". Глава города Дмитрий Ворошилов информировал, что один из предпринимателей города предложил вознаграждение в 1 млн рублей за информацию, которая поможет установить личности возможных поджигателей.

Машук - одна из 17 гор-лакколитов Кавказских Минеральных Вод, высота - 993 метра. Находится в северо-восточной части Пятигорска. Является памятником природы федерального значения, под склонами горы происходит формирование минеральной воды.