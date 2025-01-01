На горе Машук в Пятигорске совершили пять поджогов

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - На горе Машук в Пятигорске зафиксировано за день пять поджогов, сейчас там дежурят пожарные во избежание новых пожаров, сообщил в Telegram глава города Дмитрий Ворошилов.

"В среду был зафиксирован дым сразу в четырех местах на северо-западном склоне горы Машук, что явно говорит о поджоге. Благодаря оперативным действиям пожарных и спасателей (...)возгорания не распространились, были локализованы и потушены на 100 квадратных метрах", - написал он.

Затем поступила информация о еще одном возгорании ближе к юго-восточному склону горы. Открытое горение ликвидировано на площади 500 квадратных метров. "Пожарные пока дежурят там, чтобы избежать повторных возгораний", - добавил мэр.

Гора Машук расположена в северо-восточной части Пятигорска и является памятником природы.