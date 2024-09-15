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Инженеры Балтийского флота навели понтонную переправу на учении "Океан-2024"

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Военные инженеры Балтийского флота навели понтонную переправу на реке Преголе в поселке Великолукское Калининградской области в рамках учения "Океан-2024", сообщило Минобороны России в воскресенье.

"Военнослужащие по сигналу тревоги выдвинулись к водной преграде, где заранее была проведена инженерная разведка и выявлены участки, наиболее подходящие для переброски войск и военной техники. Номера расчетов отработали нормативы по сбросу речных и береговых звеньев, спуску катеров БМК-460 на водную поверхность с машин КамАЗ-53501", - говорится в сообщении.

Согласно релизу, когда понтоны были сброшены в реку, а КамАЗы покинули прибрежную полосу, понтонеры начали собирать паром. Они соединили речные звенья и, пока катера БМК-460 удерживали их на воде в линии, установили 250-килограммовую аппарель для заезда тяжелой техники.

В министерстве обороны отметили, что в данном эпизоде учения приняли участие порядка 100 военнослужащих, было задействовано более 30 единиц военной и специальной техники.

Стратегическое командно-штабное учение "Океан-2024" проходит с 10 по 16 сентября в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей.

Как сообщало Минобороны РФ, в маневрах задействовано более 400 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения вспомогательного флота, более 120 самолетов и вертолетов морской авиации ВМФ и Воздушно-космических сил, около 7 тыс. единиц вооружения, военной и специальной техники, привлечены свыше 90 тыс. военнослужащих.

Кроме того, Китай направил для участия в учениях в Тихом океане три корабля, одно судно и 15 самолетов.

Балтийский флот ВМФ Океан-2024
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