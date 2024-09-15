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МиГ-31БМ перехватили самолет условного противника над Японским морем в ходе учения "Океан-2024"

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Пара истребителей МиГ-31БМ, прикрывавшие в ходе учения "Океан-2024" корабельную ударную группу Тихоокеанского флота, перехватили над нейтральными водами Японского моря самолет условного противника, сообщило Минобороны РФ в воскресенье.

В ведомстве уточнили, что роль нарушителя выполнял противолодочный самолет Ил-38, который попытался приблизиться к отряду кораблей для нанесения бомбового удара.

"Получив координаты от расчетов радиотехнических подразделений, экипажи истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ выполнили взлет с одного из аэродромов, вышли в заданный район и самостоятельно выполнили классификацию цели, после чего произвели по ней тактические пуски ракет класса "воздух-воздух" большой дальности", - говорится в сообщении.

Затем экипажи отработали элементы воздушного боя с истребителями условного противника, которые прикрывали "вражеские" бомбардировщики, отмечается в релизе.

Стратегическое командно-штабное учение "Океан-2024" проходит с 10 по 16 сентября в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей.

Как сообщало Минобороны РФ, в маневрах задействовано более 400 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения вспомогательного флота, более 120 самолетов и вертолетов морской авиации ВМФ и Воздушно-космических сил, около 7 тыс. единиц вооружения, военной и специальной техники, привлечены свыше 90 тыс. военнослужащих.

Кроме того, Китай направил для участия в учениях в Тихом океане три корабля, одно судно и 15 самолетов.

Минобороны РФ МиГ-31 Океан-2024
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