США разместили на Алеутских островах ракеты HIMARS в связи российскими учениями"Океан-2024"

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Подразделения американской 11-й воздушно-десантной дивизии были переброшены на Алеутские острова, штат Аляска, в связи с крупномасштабными российскими военно-морскими учениями "Океан-2024", сообщило ее командование.

На острове Шемья, в частности, была развернута пусковая установка HIMARS с ракетами большой дальности действия и контрбатарейный радар.

В интервью изданию Business Insider командующий дивизии генерал-майор Джозеф Хилберт сказал, что эта операция демонстрирует способность армии США в Тихом океане умело и без предупреждения перемещать силы даже в самые отдаленные места.

Стратегическое командно-штабное учение (СКШУ) "Океан-2024" проходит с 10 по 16 сентября в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей.

Как сообщало Минобороны РФ, в маневрах задействовано более 400 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения вспомогательного флота, более 120 самолетов и вертолетов морской авиации ВМФ и Воздушно-космических сил, около 7 тыс. единиц вооружения, военной и специальной техники, а также свыше 90 тыс. военнослужащих.

Кроме того, Китай направил для участия в учениях на Тихом океане три корабля, одно судно и 15 самолетов.