Погранслужба, МВД и Росгвардия выполняют спецзадачи в рамках учения "Океан-24"

Малый противолодочный корабль "Брест" во время учений "Океан-2024" в Баренцевом море Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Личный состав Пограничной службы ФСБ, МВД и Росгвардии привлечены для решения специальных задач в рамках стратегического командно-штабного учения "Океан-2024", сообщило Минобороны России в воскресенье.

"От Пограничного управления по Приморскому краю, Сахалинской области и по Восточному арктическому району в СКШУ задействовано порядка 15 единиц корабельного состава и более 400 сотрудников. Корабли и катера Пограничного управления ФСБ по Приморскому краю действуют в единых строях с кораблями ТОФ, выполняют задачи в акватории Японского моря и в морских полигонах Тихоокеанского флота", - говорится в сообщении.

МВД в ходе учения отрабатывает взаимодействие при проведении совместных действий с органами военного управления, штабами флотов и Каспийской флотилии, федеральными органами исполнительной власти, проинформировали в министерстве обороны.

Там уточнили, что контроль за выполнением сотрудниками органов внутренних дел оперативно-служебных задач в рамках СКШУ и оценку действий полицейских осуществляет оперативная группа центрального аппарата МВД.

"В местах дислокации штабов Северного, Тихоокеанского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии работают группы представителей МВД России для обеспечения взаимодействия при проведении совместных мероприятий", - говорится в релизе.

Для охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности привлечены более 17 тыс. сотрудников полиции и свыше 2 тыс. единиц спецтехники, отмечается в нем.

Стратегическое командно-штабное учение (СКШУ) "Океан-2024" проходит с 10 по 16 сентября в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей.

Как сообщало Минобороны РФ, в маневрах задействовано более 400 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения вспомогательного флота, более 120 самолетов и вертолетов морской авиации ВМФ и Воздушно-космических сил, около 7 тыс. единиц вооружения, военной и специальной техники, привлечены свыше 90 тыс. военнослужащих.

Кроме того, Китай направил для участия в учениях в Тихом океане три корабля, одно судно и 15 самолетов.