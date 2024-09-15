Бархатный сезон начнется на юге России с понедельника

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - На юге европейской части России с понедельника начинается бархатный сезон, он продлится как минимум до середины октября, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"На юге с понедельника начинается бархатный сезон. До сих пор температура была выше плюс 30 градусов, сейчас плюс 26 - плюс 28", - сказал Вильфанд.

Он уточнил, что температура воды на черноморском побережье в Геленджике и Сочи составляет 26 градусов, в Туапсе - 27 градусов.

"Бархатный сезон начинается позже обычного. Обычно он начинается на неделю раньше. Но продлится он дольше, как минимум до середины октября", - отметил Вильфанд.

В Крыму бархатный сезон, как уточнил научный руководитель Гидрометцентра, уже наступил, там температура плюс 26 - плюс 28 градусов, температура воды 25 градусов.