Чудесная погода сохранится в Москве на следующей неделе

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Летняя погода сохранится в Москве на следующей неделе, из-за изменения поступающих в столичный регион воздушных масс будет чуть прохладнее - с понедельника по четверг до плюс 26, в пятницу и выходные - до плюс 24, осадков не ожидается, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Дневные температуры - чудо. С понедельника по четверг - плюс 23 - плюс 26. Затем воздушные массы начнут поступать не с юго-востока, а с севера, но давление по-прежнему высокое, поэтому температура будет плюс 19 - плюс 24, в выходные - плюс 18 - плюс 23. Дождей не ожидается", - сказал Вильфанд.

Так, с понедельника по четверг температура в Москве будет на 6-7 градусов выше нормы, в пятницу, субботу и воскресенье на 5 градусов.

Он также сообщил, что "заметно понизится температура ночью: начиная с понедельника температуры будут в диапазоне плюс 8 - плюс 12 градусов", что связано с тем, что в столичных регион будет поступать не такой теплый воздух, как ранее, а также с тем, что в Москве будет высокое атмосферное давление, которое приведет к малооблачной погоде и выхолаживанию.

Благодаря прохладной погоде ночью, как отметил научный руководитель Гидрометцентра, "температура будет постепенно нарастать, дни не будут такими жаркими".

Также Вильфанд отметил, что нынешний сентябрь может стать самым теплым и самым сухим за историю метеонаблюдений.