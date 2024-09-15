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Суперлетняя погода сохраняется на европейской части страны, в азиатской части заморозки

Суперлетняя погода сохраняется на европейской части страны, в азиатской части заморозки
Фото: Олег Елков/ТАСС

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Жаркая погода с температурой выше нормы сохраняется на всей европейской территории России, в азиатской части страны температура около нормы, но в ряде регионов юга Сибири она на 2-4 градуса ниже нормы, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"На европейской территории России суперлетняя погода, на азиатской части - около нормы, но на юге Сибири, в Новосибирской, Омской, Томской области, на юге Красноярского края, Хакасии, в Иркутской области, температура на 2-4 градуса ниже нормы", - сказал Вильфанд.

Он отметил, что "очень теплая погода на европейской территории России практически повсеместно", напомнив, что в последние дни недели рекордно высокие значения температуры устанавливались в Санкт-Петербурге, в Москве и других городах. "Все эти рекорды связаны с тем, что воздух перемещается с юго-востока - не просто из Центральной Азии, но со Среднего Востока, очень жаркий воздух", - добавил Вильфанд, отметив что отклонения температуры отмечаются на 7-9 градусов выше нормы.

"Ближайшие дни очень высокая температура на европейской территории России сохранится, потому что по-прежнему воздушные массы перемещаются с юго-востока, - уточнил он.

Высокие температуры будут и в Приволжском федеральном округе - до плюс 22 - плюс 27 градусов.

Противоположная ситуация в азиатской части страны.

Так, на Урале, куда в последние дни пришло тепло, начнется понижение температуры, что связано со смещением антициклона и поступлением в регион воздушных масс с севера.

"Ночные температуры будут невысокие - в Челябинской области, например, от ноля до плюс 5, а вот в Свердловской, Курганской областях и на юге Тюменской области - ночные заморозки. И заморозки будут во многих других регионах азиатской части страны", - сказал Вильфанд.

Так, в Омской области прогнозируется ночью до минус 5, на юге Красноярского края, Хакасии, в Тыве ночные температуры будут понижаться до минус 3 градусов, в Иркутской области - до минус 5. В Магаданской области до минус 8.

Гидрометцентр Роман Вильфанд
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