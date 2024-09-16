Хуснуллин оценил дефицит кадров в строительстве в 200 тысяч человек

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Дефицит кадров в строительной отрасли составляет порядка 200 тысяч человек, заявил на пленарной сессии Международного научно-практического симпозиума "Будущее строительной отрасли: вызовы и перспективы развития" вице-премьер Марат Хуснуллин.

"По нашим оценкам около 200 тысяч человек сегодня не хватает строительной отрасли. Для решения вопроса мы занимаемся подготовкой кадров и внедрением новых технологий", - сказал он.

По его словам, вопрос повышения производительности труда является одним из ключевых в решении проблемы дефицита кадров.

"Перед нами стоит задача в ближайшие годы повысить производительность на 22%", - добавил вице-премьер.