Поиск
Реклама"ООО Самолет-Недвижимость МСК"

Хуснуллин оценил дефицит кадров в строительстве в 200 тысяч человек

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Дефицит кадров в строительной отрасли составляет порядка 200 тысяч человек, заявил на пленарной сессии Международного научно-практического симпозиума "Будущее строительной отрасли: вызовы и перспективы развития" вице-премьер Марат Хуснуллин.

"По нашим оценкам около 200 тысяч человек сегодня не хватает строительной отрасли. Для решения вопроса мы занимаемся подготовкой кадров и внедрением новых технологий", - сказал он.

По его словам, вопрос повышения производительности труда является одним из ключевых в решении проблемы дефицита кадров.

"Перед нами стоит задача в ближайшие годы повысить производительность на 22%", - добавил вице-премьер.

Марат Хуснуллин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Москве по делу о пищевом отравлении в соццентре задержан топ-менеджер компании

Задержан начальник военного представительства Минобороны РФ Популовский

Задержан начальник военного представительства Минобороны РФ Популовский

Кремль не слышал официальных заявлений о разрешении Киеву бить западным оружием по РФ

Летевший из Еревана в Москву борт "Аэрофлота" вынужденно сел в Астрахани

Правительство РФ изменило пошлину на ввоз крепкого алкоголя из недружественных стран

Правительство РФ изменило пошлину на ввоз крепкого алкоголя из недружественных стран

Иностранец задержан в Ростовской области по подозрению в подготовке диверсий

Нападения в школах и вузах

Семиклассник напал с молотком на учеников и учителя в одной из школ Челябинска

В Ростовской области за сутки произошло около 140 пожаров

В Ростовской области за сутки произошло около 140 пожаров
Военная операция на Украине

При обстреле Белгорода и пригорода пострадали восемь человек

Белгород попал под обстрел ВСУ, есть попадания в жилые помещения

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });