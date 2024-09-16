Фигурант дела о пищевом отравлении в социальном центре арестован

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Суд в Москве арестовал гендиректора частной фирмы, которая готовила и поставляла продукты питания в социальный центр, где на прошлой неделе произошло массовое пищевое отравление, сообщили в столичном управлении СКР.

Ранее в этот день в СК сообщили, что он задержан и ему предъявлены обвинения. Дело о пищевом отравлении расследуется по пп. "а", "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Сотрудники СК вместе с сотрудниками с управлением Роспотребнадзора по Москве провели обыск "в месте реализации продуктов питания", "назначен ряд экспертиз, в том числе экспертиза по контролю качества продукции".

14 сентября стало известно, что в столице в больницы попали два десятка человек, которые ели в столовой одного из социальных центров столицы.

"Количество пострадавших, обратившихся за медицинской помощью с признаками пищевого отравления, увеличилось до 31 человека. Всего по уголовному делу признаны потерпевшими 50 лиц", - сообщил СК 16 сентября.