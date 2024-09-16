Комитет Госдумы одобрил законопроект о налоговых вычетах для венчурных инвесторов

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по бюджету на заседании одобрил ко второму чтению законопроект о предоставлении налогового вычета для инвестиционных товариществ при инвестировании в малые технологические компании и венчурные проекты.

Законопроект № 598922-8 в апреле внесла в парламент группа депутатов от фракции "Новые люди", первое чтение он прошел в июле, во втором чтении его должны рассмотреть 17 сентября.

Согласно поправкам, регионы могут предоставить вычет по налогу на прибыль в размере до 100% суммы расходов, внесенных в качестве вклада в инвестиционное товарищество. При этом данное товарищество должно быть включено в региональный реестр инвестиционных товариществ для осуществления венчурных или прямых инвестиций. Товарищество включается в реестр, если планирует инвестировать в компании со статусом малой технологической компании, полученным в рамках закона "О развитии технологических компаний в России".

Порядок ведения этого регионального реестра инвестиционных товариществ определит сам регион.

В случае принятия закон вступит в силу по истечении одного месяца со дня официального опубликования, но не ранее 1-го числа очередного налогового периода по налогу на прибыль (календарный год).

Механизм инвестиционного товарищества заработал в России с 1 января 2012 года, это совместная инвестиционная деятельность по инвестированию общего имущества в инвестиционные, в том числе инновационные, проекты. Сторонами договора инвестиционного товарищества могут быть коммерческие организации. Участниками товарищества могут стать не менее двух лиц. Физические лица не могут являться сторонами договора инвестиционного товарищества. Цели и объекты инвестирования определяются в инвестиционной декларации.