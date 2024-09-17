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Законопроект о налоговых вычетах для венчурных инвесторов прошел II чтение

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Госдума приняла во втором чтении законопроект о предоставлении налогового вычета для инвестиционных товариществ при инвестировании в малые технологические компании и венчурные проекты.

Законопроект № 598922-8 в парламент в апреле внесли депутаты от фракции "Новые люди". Первое чтение он прошел в июле.

В соответствии с законопроектом, регионы смогут предоставить вычет по налогу на прибыль в размере до 100% суммы расходов, внесенных в качестве вклада в инвестиционное товарищество. При этом это товарищество должно быть включено в региональный реестр инвестиционных товариществ для осуществления венчурных или прямых инвестиций. Товарищество включается в реестр, если планирует инвестировать в компании со статусом малой технологической компании, полученным в рамках закона "О развитии технологических компаний в России".

Порядок ведения этого регионального реестра инвестиционных товариществ определит администрация региона.

В случае принятия закон вступит в силу по истечении одного месяца со дня официального опубликования, но не ранее 1-го числа очередного налогового периода по налогу на прибыль (календарный год).

Механизм инвестиционного товарищества заработал в стране с 1 января 2012 года, это совместная инвестиционная деятельность по инвестированию общего имущества в инвестиционные, в том числе инновационные, проекты. Сторонами договора инвестиционного товарищества могут быть коммерческие организации. Участниками товарищества могут стать не менее двух лиц. Физические лица не могут являться сторонами договора инвестиционного товарищества. Цели и объекты инвестирования определяются в инвестиционной декларации.

Новые люди Госдума
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