Думе предложат дать право венчурным инвесттовариществам на налоговый вычет

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" подготовили поправки в Налоговый кодекс о предоставлении налогового вычета для инвестиционных товариществ при инвестировании в малые технологические компании и венчурные проекты, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе фракции.

Документ получил положительное заключение правительства и готов к внесению в Госдуму.

Согласно поправкам, регионы могут предоставить вычет по налогу на прибыль в размере до 100% суммы расходов, внесенных в качестве вклада в инвестиционное товарищество. При этом данное товарищество должно быть включено в региональный реестр инвестиционных товариществ для осуществления венчурных или прямых инвестиций. Товарищество включается в реестр, если планирует инвестировать в компании со статусом малой технологической компании, полученной в рамках закона "О развитии технологических компаний в России".

Порядок ведения этого регионального реестра инвестиционных товариществ определит сам регион.

В своем заключении правительство отмечает, что расширение полномочий регионов в сфере создания условий для инвестиций возражений не вызывает, но в случае принятия закона возникнут выпадающие доходы консолидированных бюджетов регионов, источники компенсации которых нуждаются в определении.

В случае принятия закон вступит в силу по истечении одного месяца со дня официального опубликования, но не ранее 1-го числа очередного налогового периода по налогу на прибыль (календарный год).

Механизм инвестиционного товарищества заработал в России с 1 января 2012 года, это - совместная инвестиционная деятельность по инвестированию общего имущества в инвестиционные, в том числе инновационные проекты. Сторонами договора инвестиционного товарищества могут быть коммерческие организации. Участниками товарищества могут стать не менее двух лиц. Физические лица не могут являться сторонами договора инвестиционного товарищества. Цели и объекты инвестирования определяются в инвестиционной декларации.