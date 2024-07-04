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Законопроект о налоговых вычетах для венчурных инвесторов прошел I чтение

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении поправки в Налоговый кодекс (НК) о предоставлении налогового вычета для инвестиционных товариществ при инвестировании в малые технологические компании и венчурные проекты.

Документ (№598922-8) в апреле внесла в парламент группа депутатов от фракции "Новые люди".

Согласно поправкам, регионы могут предоставить вычет по налогу на прибыль в размере до 100% суммы расходов, внесенных в качестве вклада в инвестиционное товарищество. При этом данное товарищество должно быть включено в региональный реестр инвестиционных товариществ для осуществления венчурных или прямых инвестиций. Товарищество включается в реестр, если планирует инвестировать в компании со статусом малой технологической компании, полученным в рамках закона "О развитии технологических компаний в РФ".

Порядок ведения этого регионального реестра инвестиционных товариществ определит сам субъект РФ.

Ранее правительство вынесло положительное заключение на законопроект. В кабинете министров отмечали, что расширение полномочий регионов в сфере создания условий для инвестиций возражений не вызывает, но в случае принятия закона возникнут выпадающие доходы консолидированных бюджетов субъектов РФ, источники компенсации которых нуждаются в определении.

В случае принятия закон вступит в силу по истечении одного месяца со дня официального опубликования, но не ранее 1-го числа очередного налогового периода по налогу на прибыль (календарный год).

Механизм инвестиционного товарищества заработал в РФ с 1 января 2012 г., это совместная инвестиционная деятельность по инвестированию общего имущества в инвестиционные, в том числе инновационные, проекты. Сторонами договора инвестиционного товарищества могут быть коммерческие организации. Участниками товарищества могут стать не менее двух лиц. Физические лица не могут являться сторонами договора инвестиционного товарищества. Цели и объекты инвестирования определяются в инвестиционной декларации.

Госдума
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