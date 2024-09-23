Авиация Черноморского флота отработала уничтожение морских и воздушных целей

Экипажи истребителей Су-30СМ поднимались в стратосферу на высоту более 13 тыс. метров

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Лётчики истребителей Су-30СМ морской авиации выполнили боевые вылеты над акваторией Чёрного моря для поиска и уничтожения беспилотных летательных аппаратов, безэкипажных катеров и морского десанта противника, сообщает Минобороны России.

"Отработка боевой задачи осуществлялась в том числе в тёмное время суток, на разных высотах, в том числе экипажи поднимались в стратосферу на высоту более 13 тысяч метров", - сказано в сообщении.

По данным ведомства, "после успешного выполнения поставленных задач экипажи самолётов вернулись на аэродромы базирования".

Задачи отрабатывал личный состав штурмового авиационного полка морской авиации и противовоздушной обороны Черноморского флота.

Минобороны опубликовало кадры вылетов Су-30СМ на боевое применение.

Согласно открытым данным, Су-30СМ (серийный модернизированный) - многоцелевой истребитель поколения "4+". Он предназначен для завоевания господства в воздухе, блокирования аэродромов противника на большой глубине, уничтожения воздушных, наземных и морских целей, в том числе в ночное время суток и сложных метеорологических условиях.