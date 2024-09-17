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Депутат Горелкин заявил о рисках для ОС Android из-за устаревающих серверов Google

Депутат Горелкин заявил о рисках для ОС Android из-за устаревающих серверов Google
Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Без обновления кэширующих серверов Google на узлах российских операторов связи стабильность операционной системы Android вызывает опасения, заявил во вторник зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин.

"Большинство кэширующих серверов Google, установленных на узлах российских операторов связи, нуждается в обновлении. Но это невозможно, ведь формально корпорация в нашей стране больше не присутствует, а санкции правительства США не позволяют ей работать с российскими контрагентами. Так что рано или поздно всё это оборудование просто перестанет работать", - написал Горелкин в своем телеграм-канале.

В связи с этим он сообщил, что больше переживает "даже не за YouTube, а за стабильность операционной системы Android, которая тоже во многом зависит от этих серверов".

Google YouTube Android Антон Горелкин Госдума
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