Хинштейн анонсировал отказ дата-центров РФ от работы с Google по "серым схемам"

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн сообщил, что, по его данным, сотрудничающие с Google российские дата-центры намерены в ближайшие дни прекратить работу с компанией по "серым схемам".

"По моей информации, российские дата-центры, сотрудничающие с Google, намерены в ближайшие дни прекратить работу с компанией по "серым схемам" (неважно, в чьем лице она выступает), - написал он в Telegram. - Это приведет к еще более резкому падению скорости загрузки YouTube (до 70%)".

Он написал, что подтверждает, что скорость загрузки YouTube за последнее время по факту уже снизилась до 40%, а к концу следующей недели может снизиться до 70%, "и связано это в первую очередь с действиями (а точнее бездействием) самого YouTube".

"Дело в том, что основной объем видеоконтента YouTube, который смотрят российские пользователи (80%), хранится на серверах Google в РФ. Они размещаются на инфраструктуре операторов связи и в ряде крупных дата-центров. Собственные центры хранения данных компания никогда не строила и вообще не вкладывалась в российскую инфраструктуру. Всю эту технику необходимо постоянно обслуживать и менять, однако, с началом СВО и санкций, Google перестал это делать, еще и сам отключив часть своих серверов", - пояснил Хинштейн.

По его словам, в связи с этим, "естественно, началась деградация качества", и за 2 года трафик YouTube уже снизился на те самые 40%.

"Если в 2022 году на сетях операторов связи действовало около 700 кэширующих серверов GGC (система Google Global Cache, GGC; предназначена для кэширования и ускорения загрузки данных - ИФ), то к концу 2023 года их число сократилось до 450 и продолжает сокращаться уже в геометрической прогрессии", - сообщил глава комитета.

Он отметил, что "с учетом остроты ситуации Google сам начал предлагать телеком-операторам подключаться к российским дата-центрам напрямую", что позволило остановить падение качества трафика, но лишь временно.

"Тут же встала другая проблема: поскольку Google поддерживает санкции и даже обанкротил свою российскую "дочку", он не может официально оплачивать услуги российских дата-центров. Я не знаю детали: бесплатно ли размещены их сервера в наших ЦОДах или деньги идут через "серые" полукриминальные схемы. Но в любом случае это все незаконно, и все участники это хорошо понимают", - написал парламентарий.

По его мнению, "на это можно было бы, наверное, закрывать глаза, но только не в условиях, когда YouTube демонстративно нарушает наши законы и проводит откровенно антироссийскую политику: последовательно удаляет каналы россиян, игнорирует требования Роскомнадзора".

Хинштейн считает, что изменение ситуации "зависит исключительно от политики самого Google". Для этого нужно построить собственные серверные центры в РФ, открыть представительство вместо банкротства "дочки" и "перестать относиться к нашей стране, как к информационной колонии".

Кроме того, следовало бы "договориться с властями США о снятии антироссийских санкций на поставку в РФ своего оборудования, либо производить легальные платежи по оплате услуг наших ЦОДов", написал глава комитета.

"И наконец - главное: научиться соблюдать наши законы и прекратить свою антироссийскую политику, что в условиях СВО является принципиальным. Уж, как минимум, Google должен сейчас выполнить требования Роскомнадзора и разблокировать (заметьте: не заблокировать, а именно разблокировать!) каналы российских СМИ, блогеров, журналистов, артистов и общественных деятелей", - добавил Хинштейн.

25 июля депутат предупредил, что до конца этой недели скорость загрузки YouTube на стационарных компьютерах может снизиться до 40%, а к концу следующей - уже до 70%.