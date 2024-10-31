Песков увидел символизм в "ундецимиллионном штрафе" Google

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Многомиллионные штрафы, которые присудили Google за блокировку российских YouTube-каналов, должны стать поводом для руководства Google обратить внимание и исправить эту ситуацию, считает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В общей сумме штрафов он увидел символизм.

На брифинге его попросили прокомментировать сообщения о том, что сумма штрафов Google достигла "2 ундециллионов рублей".

"Насколько я понимаю, хоть эта сумма сформулирована конкретно, она исполнена символизмом. Эти требования демонстрируют суть претензий наших каналов к Google", - сказал Песков

"Google не должен ограничивать действия наших вещателей у себя, а он этим занимается. Это должно стать поводом для руководства Google обратить внимание на это и исправить ситуацию. Это наилучшее, что может сделать компания", - заявил представитель Кремля.