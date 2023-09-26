На востоке Судана у беженцев начались вспышки холеры и лихорадки денге

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Врачи выявили многочисленные случаи холеры и лихорадки денге среди жителей Судана, бежавших от боевых действий на восток страны, сообщает AP со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения.

В частности, врачи подтвердили 80 случаев холеры и 10 летальных исходов в больницах в провинции Гедареф и в других районах, граничащих с Эфиопией. Кроме того, в Судане зарегистрировали свыше 500 случаев лихорадки денге, в основном также в провинции Гедареф.

В ВОЗ убеждены, что в действительности случаев этих заболеваний намного больше, поскольку многие больные не спешат к врачам и предпочитают лечиться сами.

В Союзе суданских врачей заявили, что сотни пациентов с лихорадкой денге скончались на востоке Судана, и что страна столкнулась с кризисом в сфере здравоохранения. По словам врачей, больницы в Гедарефе переполнены пациентами.

Вооруженный конфликт между военными Судана и Силами быстрого реагирования продолжается в Судане с 15 апреля. Точные цифры погибших неизвестны. Свои дома были вынуждены покинуть более 5,2 млн человек, свыше 1 млн бежали в соседние страны. По данным ООН, около 25 млн человек - половина населения страны - нуждаются в гуманитарной помощи.