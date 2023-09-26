Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:16

На востоке Судана у беженцев начались вспышки холеры и лихорадки денге

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Врачи выявили многочисленные случаи холеры и лихорадки денге среди жителей Судана, бежавших от боевых действий на восток страны, сообщает AP со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения.

В частности, врачи подтвердили 80 случаев холеры и 10 летальных исходов в больницах в провинции Гедареф и в других районах, граничащих с Эфиопией. Кроме того, в Судане зарегистрировали свыше 500 случаев лихорадки денге, в основном также в провинции Гедареф.

В ВОЗ убеждены, что в действительности случаев этих заболеваний намного больше, поскольку многие больные не спешат к врачам и предпочитают лечиться сами.

В Союзе суданских врачей заявили, что сотни пациентов с лихорадкой денге скончались на востоке Судана, и что страна столкнулась с кризисом в сфере здравоохранения. По словам врачей, больницы в Гедарефе переполнены пациентами.

Вооруженный конфликт между военными Судана и Силами быстрого реагирования продолжается в Судане с 15 апреля. Точные цифры погибших неизвестны. Свои дома были вынуждены покинуть более 5,2 млн человек, свыше 1 млн бежали в соседние страны. По данным ООН, около 25 млн человек - половина населения страны - нуждаются в гуманитарной помощи.

ВОЗ ООН Судан Гедареф
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

МЭА призвало сократить спрос на ископаемое топливо на 25% к 2030 году

МЭА призвало сократить спрос на ископаемое топливо на 25% к 2030 году

В Сеуле впервые за 10 лет прошел военный парад

В Сеуле впервые за 10 лет прошел военный парад

Лукашенко рассчитывает встретиться с Путиным в октябре на саммите СНГ

Ford приостановил строительство завода по производству аккумуляторов в Мичигане

Ford приостановил строительство завода по производству аккумуляторов в Мичигане

Канадский профсоюз после сделки с Ford начнет переговоры с GM и Stellantis

Аэропорт Гатвик отменил 164 авиарейса из-за нехватки диспетчеров

Аэропорт Гатвик отменил 164 авиарейса из-за нехватки диспетчеров

На акциях протеста в Ереване за сутки задержали 56 человек

ЕЦБ будет сохранять ограничительные ставки столько, сколько потребуется

ЕЦБ будет сохранять ограничительные ставки столько, сколько потребуется

Moody's предупредило о последствиях для рейтинга США из-за шатдауна

Moody's предупредило о последствиях для рейтинга США из-за шатдауна

В НКР подтвердили гибель 20 человек при взрыве склада с топливом в Степанакерте

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });