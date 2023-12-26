РФ за 10 месяцев увеличила производство красной икры в 2,1 раза до 34,7 тыс. т

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Россия за 10 месяцев этого года произвела 34,7 тыс. тонн икры лососевых видов рыб, что в 2,1 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (16,8 тыс. тонн). Об этом сообщил журналистам руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт со ссылкой на данные системы "ВетИС".

По его словам, такой результат стал следствием успешной лососевой путины (609 тыс. тонн – второй результат после рекордного 2018 года).

В то же время доля имитированной красной икры в РФ за 10 месяцев составила всего 2% от объема производства красной икры и на фоне роста выпуска натуральной имеет тенденцию к сокращению, сказал он, сославшись на данные подведомственного службе Национального центра безопасности продукции водного промысла и аквакультуры.

Производство имитированной лососевой икры за 10 месяцев составило 718 тонн против более 1,7 тыс. тонн год назад. Производство структурированной икры остается практически на том же уровне, что и в прошлом году. За 10 месяцев 2022 года выработано 748 тонн, в 2023 году – 761 тонн.

Глава Россельхознадзора сообщил, что центр организует проведение гистологических исследований на базе испытательной референс-лаборатории в Москве. Это новое направление лабораторной деятельности по выявлению фальсификации пищевой рыбной продукции.

"На текущий момент утверждена дорожная карта развития этого направления. Для разработки методики оценки подлинности выбраны икра ценных пород рыб и печень трески. Ведется сбор образцов как натуральной продукции, так и имитации, различных аналогов, а также фальсификата для оценки различий структуры тканей и выявления признаков, достоверно отличающих натуральный продукт от подделки. По итогам работы планируется создать методику выявления фальсификации", - сообщил Данкверт.

Для изготовления имитированной икры используют морские водоросли и животный белок, а также ряд пищевых добавок. Структурированная икра содержит икорную массу с добавлением комплексных пищевых добавок. В процессе ее изготовления поврежденные некондиционные икринки тщательно перемешивают в однородную смесь, которой затем придают форму шариков с оболочкой. Для этого используют комплекс пищевых добавок, которые должны быть обязательно указаны на этикетке в составе продукта.