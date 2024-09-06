Город Шебекино трижды подвергся обстрелам со стороны ВСУ

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем телеграм-канале ночью в пятницу, что город Шебекино трижды подвергся обстрелам со стороны ВСУ, информация о последствиях уточняется.

"В результате трех обстрелов в 15 частных домовладениях повреждены кровли, остекление, фасады и заборы. На территории одного из предприятий повреждена кровля производственного помещения. От прилета снаряда разрушена крыша гаража и сильно поврежден стоящий в нем легковой автомобиль. Также осколками посечены четыре автомобиля", - написал Гладков.

Он добавил, что было много пожаров.

"Было много пожаров. Сотрудники МЧС совместно с нашими бойцами самообороны ликвидировали возгорания двух частных домов, двух хозпостроек, складского помещения на территории предприятия, сухой травы и подстилки в лесном массиве", - уточнил губернатор Белгородской области.