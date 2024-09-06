Поиск

Город Шебекино трижды подвергся обстрелам со стороны ВСУ

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем телеграм-канале ночью в пятницу, что город Шебекино трижды подвергся обстрелам со стороны ВСУ, информация о последствиях уточняется.

"В результате трех обстрелов в 15 частных домовладениях повреждены кровли, остекление, фасады и заборы. На территории одного из предприятий повреждена кровля производственного помещения. От прилета снаряда разрушена крыша гаража и сильно поврежден стоящий в нем легковой автомобиль. Также осколками посечены четыре автомобиля", - написал Гладков.

Он добавил, что было много пожаров.

"Было много пожаров. Сотрудники МЧС совместно с нашими бойцами самообороны ликвидировали возгорания двух частных домов, двух хозпостроек, складского помещения на территории предприятия, сухой травы и подстилки в лесном массиве", - уточнил губернатор Белгородской области.

Хроника 24 февраля 2022 года – 06 сентября 2024 годаВоенная операция на Украине
Вячеслав Гладков Белгородская область Шебекино
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В регионах России стартует голосование на выборах различного уровня

В Москве стартует голосование на выборах депутатов в Мосгордуму

Что произошло за день: четверг, 5 сентября

Главы палат Федерального собрания, члены правительства, губернаторы и бизнесмены поздравили "Интерфакс" с 35-летием

Против бывшего замглавы МЧС Павла Барышева возбудили дело о мошенничестве

Трутнев заявил, что эксперимент по ограничению вывоза икры с Камчатки работает

Трутнев заявил, что эксперимент по ограничению вывоза икры с Камчатки работает

В ЦИК разделили ключи расшифрования для онлайн-голосования на выборах в сентябре

Мишустин назвал "Интерфакс" надежным поставщиком продуктов для медиа, ведомств и банков

Владимир Путин поздравил "Интерфакс" с 35-летием

Владимир Путин поздравил "Интерфакс" с 35-летием

Число депортированных из РФ мигрантов выросло на 50%, до 93 тыс. человек

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });