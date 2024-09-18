Дмитрий Патрушев заявил, что рыбные инвестквоты позволили построить 29 промысловых судов

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Механизм инвестиционных квот, которые действует в рыбной отрасли, позволил вывести на промысел водных биоресурсов уже 29 судов, заявил вице-премьер Дмитрий Патрушев на церемонии спуска на воду нового рыболовного супертраулера "Капитан Юнак" на "Адмиралтейских верфях" в Петербурге. Вице-премьера цитирует его пресс-служба.

"Супертраулер построен на площадке "Адмиралтейских верфей" в рамках механизма инвестиционных квот. Этот инструмент позволяет модернизировать промысловый флот, повышать производительность труда, экологичность и рациональность освоения биоресурсов, - сказал Патрушев. - На сегодняшний день благодаря инвестквотам в море уже вышли 29 судов, а до конца текущего года будут спущены на воду еще пять".

Вице-премьер подчеркнул, что планы гораздо масштабнее. "В целом наша ключевая задача - практически полностью обновить рыбопромысловый флот России", - заявил он.

Программа рыбных инвестквот была объявлена в России в 2016 году и начала действовать с 2018 года. Рыбаки получают квоты на вылов рыбы под инвестиционные обязательства по строительству судов и перерабатывающих заводов. В рамках первого этапа, который продлен до 2026 года, в настоящее время строится более 100 судов, в том числе 41 краболов.

На втором этапе инвестиционных квот предполагается строительство до 30 рыбопромысловых судов, до 35 судов-краболовов, порядка 8 современных рыбоперерабатывающих заводов, а также реализация ряда других проектов для создания современной рыбной индустрии.

Как сообщал руководитель Росрыболовства Илья Шестаков на Восточном экономическом форуме, механизм инвестиционных квот позволил привлечь в отрасль 270 млрд рублей, в том числе на Дальний Восток - более 200 млрд рублей.