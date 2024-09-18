Военные РФ отразили четыре попытки ВСУ прорваться через российскую границу

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Российские военные отразили четыре попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) прорваться через российскую границу в направлении двух населенных пунктов, заявили в Минобороны РФ в среду.

"При поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены четыре попытки ВСУ прорваться через границу Российской Федерации в направлении населенных пунктов Веселое и Медвежье (Курская область - ИФ)", - говорится в сообщении.

По словам военных, потери армии Украины составили: до 70 человек личного состава убитыми и ранеными, два танка, в том числе один танк "Леопард", две боевые машины пехоты, восемь боевых бронированных машин, артиллерийское орудие и автомобиль.

"Подразделения группировки войск "Север" продолжили ведение наступательных действий в ходе которых нанесли поражение формированиям 22-й, 4-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 82-й десантно-штурмовой бригад и 1-ой бригады Нацгвардии, а также 129-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Любимовка, Дарьино, Николо-Дарьино, Толстый Луг и Плехово", - сообщили в Минобороны РФ.

По данным военного ведомства, отражены четыре контратаки ВСУ в направлении населенных пунктов Большая Обуховка, Малая Локня и Любимовка, а также сорваны попытки украинских атак в направлении населенных пунктов Ольговка и Борки.

"В результате ВСУ потеряли до 40 человек убитыми и ранеными, 8 человек взяты в плен, уничтожены две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины и автомобиль", - заявили в Минобороны РФ.

В российском военном ведомстве также сообщили об ударах по украинским подразделениям в Курской области и резервам ВСУ в Сумской области.

В Курской области "ударами авиации, огнем артиллерии и действиями войск нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 22-й, 41-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 80-й, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад и 1004-й бригады охраны, а также 112-й и 129-й бригад территориальной обороны в районах населенных пунктов Гуево, Дарьино, Куриловка, Кругленькое, Любимовка, Мирный, Мартыновка, Малая Локня, Николо-Дарьино, Новый Путь, Новая Сорочина, Новоивановка, Орловка, Плехово, Русское Поречное, Сердликово, Толстый Луг и Южный", говорится в сообщении Минобороны.

По данным военных, оперативно-тактическая авиация и ракетные войска нанесли удары по районам сосредоточения в Сумской области и резервам 21-й, 22-й, 41-й и 115-й механизированных, 82-й десантно-штурмовой бригад Вооруженных сил Украины, 1-й бригады Нацгвардии, а также 103-й, 106-й, 107-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Беловоды, Глухов, Кондратовка, Катериновка, Малушино, Могрица, Мазевка, Новоивановка, Ободы, Павловка, Речки, Руднево, Сумы, Степное, Шалыгино, Хотень и Юнаковка.