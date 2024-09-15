Военные заявили об ударах по подразделениям украинских бригад в Курской области

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Российские военные нанесли удары по подразделениям девяти украинских бригад в районе шести населенных пунктов Курской области, отразили две контратаки ВСУ в направлении населенных пунктов Любимовка и Малая Локня, заявили в Минобороны РФ в воскресенье.

"Подразделения группировки войск "Север" продолжили ведение наступательных действий и нанесли поражение формированиям 22-й, 41-й, 61-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, а также 112-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Любимовка, Новоивановка, Дарьино, Николаево-Дарьино, Покровский и Борки", - говорится в сообщении.

По словам военных, за сутки подразделениями группировки отражены две контратаки ВСУ в направлении населенного пункта Любимовка и Малая Локня.

"Сорваны две попытки атаки в направлении населенных пунктов Викторовка, Ольговка и Кремяное", - заявили в Минобороны РФ.

По информации военного ведомства, потери армии Украины составили: до 25 человек убитыми и ранеными, бронетранспортер и две боевые бронированные машины. "Пять военнослужащих ВСУ сдались в плен", - сказали в Минобороны РФ.

"При поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены шесть попыток противника прорваться через границу Российской Федерации в направлении населенных пунктов Новый Путь, Веселое и Медвежье", - говорится в сообщении.

В военном ведомстве сообщили, что потери ВСУ составили: до 60 человек убитыми и ранеными, три танка, бронетранспортер и пять боевых бронированных машины.

Согласно сообщению, ударами авиации, огнем артиллерии и действиями войск нанесено поражение скоплениям живой силы и техники шести бригад ВСУ в районах населенных пунктов Гуево, Дарьино, Зеленый Шлях, Колмаков, Кругленькое, Малая Локня, Мартыновка, Мирный, Николо-Дарьино, Новая Сорочина, Новоивановка, Обуховка, Русское Поречное и Южный.

Экипаж вертолета Ми-28НМ нанес авиаудар по скоплению живой силы и бронетехнике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны РФ.

По словам военных, личный состав и бронированная техника ВСУ были уничтожены.

Военное ведомство также сообщило, что группировка войск "Север" уничтожила украинский опорный пункт в районе лесополосы в приграничном районе Курской области.

"Обнаруженная цель была оперативно уничтожена с применением FPV-дрона, что было подтверждено средствами объективного контроля", - сказали в ведомстве.

По словам военных, оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары в Сумской области по районам сосредоточения и резервам семи бригад ВСУ в районах населенных пунктов Белополье, Водолаги, Журавка, Ободы, Катериновка, Речки, Павловка, Сосновка, Сумы, Хотень, Юнаковка, Ястребиное и Ямполь.

"За сутки потери ВСУ составили более 300 военнослужащих и 22 единицы бронетехники, в том числе три танка, четыре бронетранспортера и 15 боевых бронированных машин, а также артиллерийское орудие и восемь автомобилей", - говорится в сообщении.

В Минобороны РФ заявили, что за сутки в плен сдались семь украинских военнослужащих.

"Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 13 400 военнослужащих", - сообщили военные.

По данным министерства обороны РФ, за все время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли 113 танков, 44 боевые машины пехоты, 91 бронетранспортер, 718 боевых бронированных машин, 431 автомобиль, 96 артиллерийских орудий.

Там сообщили, что за этот период также уничтожены: 26 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе семь HIMARS и пять MLRS, восемь пусковых установок зенитных ракетных комплексов, две транспортно-заряжающие машины, 26 станций РЭБ, семь радиолокационных станций контрбатарейной борьбы, две радиолокационные станции противовоздушной обороны, 13 единиц инженерной техники.

"Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - заявили в министерстве обороны РФ.