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Минэкономразвития готово изменить законы для классификации отелей в новых регионах

Также ведомство намерено изменить подходы к классификации

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - В России будет изменено законодательство в сфере классификации отелей, для новых регионов Минэкономразвития готово ввести переходный период при внедрении новой системы оценки объектов размещения, сообщил на пленарном заседании Совета Федерации глава ведомства Максим Решетников.

"Подготовлен совместно с министерством, совместно с депутатами новый проект закона по классификации. Меняется несколько моментов: первое - что все-таки классификация должна стать всеобщей, и мы должны включить туда все без исключения коллективные средства размещения - неважно, в какой подведомственности они находятся, - чтобы получить единый реестр. Второй момент: мы меняем подходы к классификации. Мы говорим о том, что классификация от нуля до двух звезд - это, скорее, самообследование и самодекларация бизнеса, не надо никому бегать, платить классификаторам. У нас сейчас 250 классификаторов, во многих из них по одному человеку занято. Мы понимаем, что это плата за бумажку", - сказал министр.

По его словам, для отелей от трех до пяти звезд должна быть серьезная классификация.

"Должны быть и организации серьезные, и те, кто классифицирует, должна быть фамилия, персональная, что называется, репутационная ответственность за это. По поводу новых регионов мы готовы переходные периоды сделать отдельные, понятно, что у новых регионов там своя специфика", - добавил Решетников.

Он считает, что применительно к новым территориям необходимо отдельно обсуждать дополнительные решения и переходные периоды в сфере туристского законодательства и программ поддержки развития туризма.

"Давайте, может быть, вместе с бизнесом Запорожья, Херсона, Донецка, Луганска, пообсуждаем именно в сфере туризма, какие дополнительные решения и какие, может быть, переходные периоды необходимы", - сказал министр.

Максим Решетников Минэкономразвития ЛДНР Херсонская область Запорожская область
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