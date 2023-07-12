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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:14

Туроператоры призвали к перезагрузке системы классификации гостиниц в России

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - В России необходима обязательная классификация гостиниц в России необходима, но для повышения эффективности этой системы ее следует перезагрузить, считают в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

"В настоящий момент в России работает 218 аккредитованных организаций, которые присваивают гостиницам звезды, и 21 383 средства размещения имеют статус классифицированных гостиниц согласно Федеральному реестру. На практике не все гостиницы проходят обязательную классификацию, а штрафные санкции по суду применялись к нарушителям лишь дважды", - отметили в пресс-службе РСТ.

"Присвоенные звезды не всегда соответствуют реальному уровню инфраструктуры и сервиса, которые предлагаются туристам. Об этом свидетельствуют многочисленные жалобы, регулярно поступавшие сначала в Ростуризм (в прошлом году их было около 200), а теперь - в Минэкономразвития и другие инстанции", - говорят в союзе.

Состояние и совершенствование системы классификации коллективных средств размещения в России обсуждалист на очередном заседании Комиссии по туриндустрии Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) при участии представителей профильного комитета Госдумы, департаментов Минэкономразвития, РСТ, Росаккредитации, Российской гостиничной ассоциации (РГА) и крупных туроператоров.

"В последнее время звучали предложения по отмене классификации как избыточного административного барьера. Участники туротрасли считают, что обязательную классификацию необходимо сохранить и совершенствовать как важнейший инструмент регулирования качества обслуживания и информирования потребителей об инфраструктуре гостиниц. Обязательная классификация гостиниц сыграла важную роль при подготовке отечественной индустрии гостеприимства к проведению Олимпийских игр в Сочи в 2014 году и Чемпионата мира по футболу в 2018, задав определенные стандарты сервиса средствам размещения. Сегодня система нуждается в перезагрузке", - заявили в РСТ.

Среди предложений объединения - сверка наличия у гостиниц свидетельств о классификации, повышение ответственности экспертов по классификации и аккредитованных органов за достоверность присваиваемых гостиницам категорий, а возможно и передача прав присвоения звезд государственным органам, уполномоченным в сфере туризма.

"Также в обновлении и доработке нуждается реестр классифицированных объектов, чтобы он стал удобным, понятным и достоверным для туристов и турбизнеса", - считают в организации.

РСТ предлагает проводить перезагрузку системы классификации в несколько этапов, поскольку она требует внесения существенных изменений в существующую нормативно-правовую базу.

РСПП РСТ Минэкономразвития
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